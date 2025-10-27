Ричмонд
Японский губернатор обратился к Минобороны из-за медведей

Губернатор японской префектуры Акита Кента Сузуки призвал военных помочь в борьбе с резким ростом числа нападений медведей на жителей региона. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.

