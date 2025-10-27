Башкирия готовится к празднованию 80-летия Владимира Жириновского

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и празднованию 80-летия Владимира Жириновского. Юбилей основателя и бессменного руководителя ЛДПР будет отмечаться 25 апреля 2026 года.
Как сообщается в документе, председателем оргкомитета назначен председателя парламента республики Константин Толкачев. Его заместителями стали руководитель фракции ЛДПР в Курултае Юрий Рудаков и представитель «Единой России» Рустам Ишмухаметов. Секретарем комитета по согласованию назначили секретаря регионального отделения ЛДПР Дмитрий Иванов.
В состав оргкомитета также вошли министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин, министр культуры Амина Шафикова, вице-спикер Государственного Собрания Башкирии Салават Хусаинов.
Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет от последствий, связанных с коронавирусной инфекцией. Политик неоднократно приезжал в Башкирию, в том числе во время предвыборных кампаний.
