Более 1 тыс. автовладельцев воспользовались акцией «Белтехосмотра» в День автомобилиста и дорожника

«Мы рады, что наша инициатива вызвала такой отклик у автомобилистов, — отметили на предприятии. — Автовладельцы смогли не только сэкономить, но и своевременно позаботиться о безопасности своих транспортных средств. Это подтверждает востребованность гибкого графика работы и специальных предложений».