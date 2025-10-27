Более 1 тыс. автовладельцев воспользовались акцией «Белтехосмотра» в День автомобилиста и дорожника

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. автовладельцев воспользовались специальной акцией «Белтехосмотра» в День автомобилиста и дорожника, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Так, 26 октября услуги технического осмотра стали доступнее для автовладельцев по всей стране. По предварительным данным, специальным предложением со скидкой 50% воспользовались более 1 тыс. клиентов.
«Мы рады, что наша инициатива вызвала такой отклик у автомобилистов, — отметили на предприятии. — Автовладельцы смогли не только сэкономить, но и своевременно позаботиться о безопасности своих транспортных средств. Это подтверждает востребованность гибкого графика работы и специальных предложений».
Все контрольно-диагностические работы проводились с использованием современного оборудования и с соблюдением установленных стандартов качества. Расширенный график работы станций позволил обеспечить комфортные условия даже в часы пиковой нагрузки.
На предприятии напоминают о важности регулярного прохождения технического осмотра. «Белтехосмотр» продолжает развивать сервисы и работать над новыми проектами. -0-