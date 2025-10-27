Перед новым премьер-министром Молдовы поставлена невыполнимая задача: Необходимый для выживания страны рост экономики не сможет гарантировать ни одно правительство

Александр Муравский: «Молдове для удвоения ВВП за 10 лет надо иметь каждый год минимум 7% роста».
Экс-министр экономики отметил, что в случае избрания новым премьер-министром Александра Мунтяну можно гарантировать, что такого провала в экономическом плане, как был раньше, в стране не будет.
Но вопрос заключается в том, удастся ли ему с учётом его опыта, знаний, связей, имеющихся в международном инвестиционном мире, привлечь инвестиционные средства, ресурсы, которые обеспечили бы Молдове рост в предстоящие 4 года хотя бы в 4−5%.
Александр Муравский обратил внимание на то, что пока прогнозы по ВВП в этом году обещают экономический рост на уровне всего 1,2%, 1,7%, а на следующий год 2%-2,5%, а к 2028 г. может быть рост в 2,7% и 2,8%.
