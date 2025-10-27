Криминалист объяснил, почему похитившие футболиста в Петербурге — дилетанты

— Судя по кадрам, злоумышленники действовали по-дилетантски. Думаю, они реально не понимали и не знали, как лучше всего совершить преступление. Как-то очень все тоненько и не подготовлено выглядит. То есть действовали люди, которые не имели опыта в этом деле, — отметил эксперт.
Он указал на то, что подобное похищение человека на улице происходит очень быстро, в течение двух-трех секунд — его бросают в микроавтобус, который сразу уезжает с места происшествия, передает Aif.ru.
В тот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что организатором похищения бизнесмена Сергея Селегеня и Андрея Мостового в Санкт-Петербурге оказался студент-второкурсник.
Также в СМИ появилась информация о том, что он обещал выплатить исполнителям похищения по пять миллионов рублей. На данный момент правоохранители задержали пять человек.