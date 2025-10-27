Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криминалист объяснил, почему похитившие футболиста в Петербурге — дилетанты

В похищении зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова и попытки похищения футболиста клуба «Зенит» Андрея Мостового в Санкт-Петербурге участвовали дилетанты. Такое мнение в понедельник, 27 октября, выразил криминалист Михаил Игнатов после анализа кадров одного из преступлений.

В похищении зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова и попытки похищения футболиста клуба «Зенит» Андрея Мостового в Санкт-Петербурге участвовали дилетанты. Такое мнение в понедельник, 27 октября, выразил криминалист Михаил Игнатов после анализа кадров одного из преступлений.

— Судя по кадрам, злоумышленники действовали по-дилетантски. Думаю, они реально не понимали и не знали, как лучше всего совершить преступление. Как-то очень все тоненько и не подготовлено выглядит. То есть действовали люди, которые не имели опыта в этом деле, — отметил эксперт.

Он указал на то, что подобное похищение человека на улице происходит очень быстро, в течение двух-трех секунд — его бросают в микроавтобус, который сразу уезжает с места происшествия, передает Aif.ru.

В тот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что организатором похищения бизнесмена Сергея Селегеня и Андрея Мостового в Санкт-Петербурге оказался студент-второкурсник.

Также в СМИ появилась информация о том, что он обещал выплатить исполнителям похищения по пять миллионов рублей. На данный момент правоохранители задержали пять человек.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше