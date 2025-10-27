В Новосибирске открыли одно из лучших отделений реабилитации в России

«На территории у нас несколько многопрофильных отделений реабилитации, в которых проходят восстановление в том числе пациенты с нарушениями опорно-двигательных функций. Нужен был централизованный профессиональный подход, поэтому было принято такое решение, и губернатор его поддержал, открыть такое отделение, где сосредоточены современные технологии и профессионально подготовленные специалисты», — подчеркнул заместитель губернатора региона Константин Хальзов.