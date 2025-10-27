В Новосибирске открыли одно из лучших отделений реабилитации в России

Одно из передовых отделений реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательных функций открыли в городской больнице № 25 в Новосибирске в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
«На территории у нас несколько многопрофильных отделений реабилитации, в которых проходят восстановление в том числе пациенты с нарушениями опорно-двигательных функций. Нужен был централизованный профессиональный подход, поэтому было принято такое решение, и губернатор его поддержал, открыть такое отделение, где сосредоточены современные технологии и профессионально подготовленные специалисты», — подчеркнул заместитель губернатора региона Константин Хальзов.
Это первое в регионе специализированное отделение реабилитации травматолого-ортопедического профиля. За полгода в больнице полностью отремонтировали один из этажей хирургического корпуса, а также закупили 213 единиц современного оборудования для нового отделения.
В следующем году больница № 25 получит статус якорного учреждения региона по медицинской реабилитации, то есть станет центром организационно-методической помощи, включая разработку стандартов, внедрение новых технологий и проведение телемедицинских консультаций.
«Сегодня это самый передовой профильный центр в нашей государственной системе здравоохранения, и сюда мы будем направлять пациентов, которым нужна максимальная степень реабилитации и максимальная компетенция медицинского персонала», — рассказал министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
В центр на второй этап реабилитации направляют пациентов после операций на суставах и скелетных травм. Главный врач больницы Сергей Астраков подчеркнул, что по уровню оборудования отделение занимает одно из первых мест в стране.
Изначально планировалось установить в отделении 40 коек, но реабилитация по этому профилю настолько востребована, что принимает одновременно уже 50 пациентов — дополнительно для этого отремонтировали еще несколько помещений. Отметим, такой же специализированный реабилитационный центр травматолого-ортопедического профиля планируют открыть на базе больницы № 34 в Новосибирске.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.