Японский губернатор захотел использовать армию для борьбы с медведями-людоедами

Это заявление последовало за трагическим нападением медведя 24 октября в Аките, в результате которого погибла одна из четырёх пострадавших. Текущий год отмечен рекордным количеством нападений хищников на людей по всей стране. Ранее губернатор подчёркивал, что ущерб, причиняемый медведями префектуре, настолько велик, что делает невозможным мирное сосуществование с этими животными.