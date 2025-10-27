Младенец в Бразилии очнулся в гробу перед своими похоронами

В Бразилии младенец, которого врачи признали мертвым, очнулся прямо во время собственных похорон. Об этом пишет Metropoles.
Мальчик родился в Риу-Бранку на 23-й неделе с весом чуть больше полкилограмма. Позже врачи сообщили семье, что он не дышит, выдали свидетельство о смерти и тело ребенка. Однако во время похорон одна из родственниц услышала плач из гроба. Открыв крышку, они обнаружили, что ребенок жив и пытается шевелиться. Его срочно отвезли в больницу, но после почти 12 часов без медицинской помощи его состояние стало критическим. Врачи не смогли спасти малыша, и через несколько часов констатировали смерть.
Власти начали расследование, чтобы выяснить причины преждевременного признания смерти и определить виновных. Семья требует наказания и считает, что ребенка можно было спасти, передает Metropoles.com.
Ранее в Бразилии родился младенец, который держал в руках внутриматочную спираль. Мать ребенка использовала спираль в течение двух лет, но потом поняла, что беременна. Фотография, сделанная сразу после рождения, где младенец сжимает между пальцами Т-образный контрацептив, быстро разошлась по соцсетям.