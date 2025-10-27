Младенец в Бразилии очнулся в гробу перед своими похоронами

Мальчик родился в Риу-Бранку на 23-й неделе с весом чуть больше полкилограмма. Позже врачи сообщили семье, что он не дышит, выдали свидетельство о смерти и тело ребенка. Однако во время похорон одна из родственниц услышала плач из гроба. Открыв крышку, они обнаружили, что ребенок жив и пытается шевелиться. Его срочно отвезли в больницу, но после почти 12 часов без медицинской помощи его состояние стало критическим. Врачи не смогли спасти малыша, и через несколько часов констатировали смерть.