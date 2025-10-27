Ричмонд
Ростовская область возглавила антирейтинг по ДТП с самокатами и велосипедами

В Ростовской области зафиксировано рекордное число аварий с электросамокатами.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область оказалась лидером среди регионов России по количеству аварий с электросамокатами и велосипедами и разделила первое место с Санкт-Петербургом. Это следует из анализа компаний «Контур» и ВСК.

— На фоне рекордных продаж средств индивидуальной мобильности в 2025 году Ростовская область и Санкт-Петербург возглавили антирейтинг по числу происшествий с самокатчиками, — уточнили в компании.

Инциденты с велосипедистами чаще происходили в Ростовской области, где зафиксировано 26% чрезвычайных происшествий. В Краснодарском крае показатель составил 10%. Татарстан, Пермский край, Курганская и Нижегородская области показали по 7%. С самокатчиками больше всего ДТП зарегистрировано в Ростовской области и Санкт-Петербурге — по 25%.

При этом жители Ростовской области и других регионов продолжают покупать средства индивидуальной мобильности.

— С марта по сентябрь 2025 года россияне приобрели более 700,5 тысячи самокатов. Это на 30% больше объема заказов 2024 года. Общая сумма покупок достигла 2,5 миллиарда рублей. Средний чек составил 3 720 рублей. Велосипедов купили 223,6 тысячи штук. Это в 2,5 раза больше, чем в сезоне 2024 года. Сумма покупок велосипедов достигла 3,2 миллиарда рублей. Чаще всего их приобретали за 13 923 рубля.

Также с весны по начало осени текущего года было куплено свыше 30,5 тысяч электросамокатов, что почти в три раза больше, чем в прошлогоднем сезоне. Продавцы выручили за них более 738,3 миллионов рублей, утроив объем выручки за тот же период годом ранее. Средний чек за электросамокаты немного снизился и составил 20,7 тысяч рублей, что на 12,55% меньше прошлогоднего показателя.

