Мэр Казани пожаловался на безответственное отношение жителей к канализации

Как уточнил директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков, Казань заявляется во все программы обновления объектов коммунальной инфраструктуры, но для восстановления сетей и сооружений требуются значительные бюджетные вложения. При условии выделения только 2 миллиардов рублей ежегодно на реконструкцию понадобится 25 лет, при том, что каждый год количество сетей увеличивается — за пять лет их общая протяженность выросла на 10%.