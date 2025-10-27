Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончалась автор хитов Булановой Ирина Севастьянова

Ушла из жизни поэт и автор песен Ирина Севастьянова, подарившая свои строки заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой и многим другим исполнителям.

Ушла из жизни поэт и автор песен Ирина Севастьянова, подарившая свои строки заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой и многим другим исполнителям. Печальную весть сообщил певец Алмас Багратиони, назвав ее светлым и добрым человеком, чья душа завершила земное путешествие. Позже информацию подтвердили и другие представители сцены.

Одной из первых и самых трогательных реакций стала публикация Алмаса Багратиони в социальной сети «ВКонтакте», с которым Севастьянову связывала теплая дружба и совместное творчество.

«Так случается, что, пройдя определённый путь, душа завершает своё земное путешествие и возвращается к Истоку… Ирина была человеком большого сердца, искренним, порядочным и по-настоящему светлым», — написал артист, вспоминая их совместную работу над песнями «По-прежнему твой» и «Друг без друга».

Информацию о кончине поэта для РИА Новости подтвердила и Татьяна Буланова, в чьем репертуаре есть такие хиты на стихи Севастьяновой, как «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь» и «Папа». Певица уточнила, что узнала трагическую новость от соавтора Ирины, композитора Дмитрия Прянова, но лично с ней знакома не была.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Прянова, Ирина Севастьянова скончалась 25 октября в больнице в Сочи после борьбы с онкологическим заболеванием. Согласно последней воле поэта, ее тело перевезут в Абхазию, где она будет похоронена рядом со своим отцом.