Скончалась автор хитов Булановой Ирина Севастьянова

Ушла из жизни поэт и автор песен Ирина Севастьянова, подарившая свои строки заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой и многим другим исполнителям. Печальную весть сообщил певец Алмас Багратиони, назвав ее светлым и добрым человеком, чья душа завершила земное путешествие. Позже информацию подтвердили и другие представители сцены.
Одной из первых и самых трогательных реакций стала публикация Алмаса Багратиони в социальной сети «ВКонтакте», с которым Севастьянову связывала теплая дружба и совместное творчество.
«Так случается, что, пройдя определённый путь, душа завершает своё земное путешествие и возвращается к Истоку… Ирина была человеком большого сердца, искренним, порядочным и по-настоящему светлым», — написал артист, вспоминая их совместную работу над песнями «По-прежнему твой» и «Друг без друга».
Информацию о кончине поэта для РИА Новости подтвердила и Татьяна Буланова, в чьем репертуаре есть такие хиты на стихи Севастьяновой, как «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь» и «Папа». Певица уточнила, что узнала трагическую новость от соавтора Ирины, композитора Дмитрия Прянова, но лично с ней знакома не была.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на Прянова, Ирина Севастьянова скончалась 25 октября в больнице в Сочи после борьбы с онкологическим заболеванием. Согласно последней воле поэта, ее тело перевезут в Абхазию, где она будет похоронена рядом со своим отцом.