В Подмосковье продают избушку Бабы-Яги за 125 миллионов рублей

На популярной онлайн-площадке на продажу выставили избушку Бабы-Яги, которая находится в Подмосковье. Сказочный домик оценивают в 125 миллионов рублей.
Дом находится в поселке бизнес-класса Истра, на 24-м километре Новорижского шоссе. Двухэтажное здание возведено из северной сосны. По словам продавца, при его строительстве использовались экологически чистые материалы, а отделка и декор выполнены вручную. Черепичная крыша изготовлена из лиственницы, причем гарантия на покрытие составляет целых сто лет.
Внутри есть русская печь с лежанкой, камин и топка для бани, а также другие удобства.
Это не единственный необычный лот из числа объектов недвижимости, которые выставляли на продажу в Московской области. Весной этого года появилось объявление о продаже целого острова за один миллиард рублей. Согласно презентации, на территории площадки можно построить элитный коттеджный поселок на 50 домов, полноценный яхт-клуб и причалы для кораблей.
Другой интересный лот появился в Магнитогорске, где на продажу выставили целый подъезд на шесть квартир в жилом доме. Собственник назначил цену в размере 26,9 миллиона рублей.