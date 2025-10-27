Кубанские компании вошли в число победителей премии «Экспортер года»

Компании Краснодарского края вошли в число победителей премии «Экспортер года», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Награждение прошло на международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве 21 октября, сообщили в региональном департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.
«Участие наших компаний в федеральной премии “Экспортер года” подтверждает устойчивую позицию Кубани как одного из ключевых экспортных регионов России. Мы видим системный рост интереса бизнеса к внешним рынкам и результативность государственной поддержки экспорта. Важно, что за каждым таким успехом стоят реальные компании, создающие рабочие места и формирующие позитивный имидж Краснодарского края за рубежом. Наша задача — продолжать развивать экспортную инфраструктуру и помогать предпринимателям выходить на новые рынки», — отметил и. о. руководителя регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев.
В этом году по итогам федерального этапа край вошел в число лидеров по заявкам, продемонстрировав высокий экспортный потенциал. Компания «Европак-Юг» из Краснодара заняла первое место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» среди крупного бизнеса. Предприятие занимается контейнерными перевозками продукции агропромышленного комплекса. Также лауреатом третьей степени в номинации «Трейдер года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства стала компания «Вил Групп». Она поставляет за рубеж горох, нут, семена льна и свекловичный жом.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.