Кубанские компании вошли в число победителей премии «Экспортер года»

«Участие наших компаний в федеральной премии “Экспортер года” подтверждает устойчивую позицию Кубани как одного из ключевых экспортных регионов России. Мы видим системный рост интереса бизнеса к внешним рынкам и результативность государственной поддержки экспорта. Важно, что за каждым таким успехом стоят реальные компании, создающие рабочие места и формирующие позитивный имидж Краснодарского края за рубежом. Наша задача — продолжать развивать экспортную инфраструктуру и помогать предпринимателям выходить на новые рынки», — отметил и. о. руководителя регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев.