Жизнь в ногу с ИТ: в России пройдет ИТ-форум «Цифровые решения»

Однако цель премии — отметить лучшие ИТ-разработки не только в социальной сфере, но и в экономике, государственном управлении. Заявки для участия в конкурсе принимали как от стартапов, так и от крупных корпораций. Главный критерий — результаты работы. Всего поступило почти 1,3 тыс. заявок от более чем 850 компаний.