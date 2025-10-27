Жизнь в ногу с ИТ: в России пройдет ИТ-форум «Цифровые решения»

Информационные технологии вносят заметный вклад в экономику нашей страны. Цифровизация стала одной из главных задач в ключевых сферах: от промышленности, образования до медицины и госуслуг. Предварительные итоги по развитию ИТ-индустрии подведут на форуме «Цифровые решения». Он пройдет с 12 по 15 ноября в Москве в национальном центре «Россия» при поддержке нацпроекта «Экономика данных».
Подробнее о программе, крупнейшей выставке ИТ-разработок и отраслевой премии, которые пройдут на форуме, — в нашем материале.
Площадка для активного диалога.
Форум информационных технологий «Цифровые решения», который проводит Минцифры России при поддержке правительства, состоится в наццентре «Россия» и объединит ведущих представителей российского ИТ-бизнеса и органов государственной власти.
«Мы хотим, чтобы у айтишников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень, а также продемонстрировать достижения как ИТ-сообществу, так и гражданам нашей страны», — отметил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Тематические сессии и успешные кейсы.
Деловая программа форума РФ — ее оператором выступит АНО «Цифровая экономика» — охватит три направления: бизнес, общество, федеральные и региональные органы власти. Каждому из них будет посвящен отдельный день. Главной темой станут цифровые технологии и их влияние на экономику, государственное управление, общественную жизнь. Всего в деловой программе запланировано более 90 сессий, на них выступят более 600 спикеров.
Откроет программу пленарная сессия. Ее участники обсудят достижения на пути цифрового развития России, реализацию национального проекта «Экономика данных», а также ключевые направления, которые определяют развитие ИТ-отрасли. Кроме того, на сессиях первого дня форума поговорят об информационной безопасности, интернет-торговле, импортозамещении программного обеспечения.
Второй день будет посвящен бизнесу. Приглашенные эксперты, представители ИТ-компаний обсудят кибербезопасность, совершенствование отрасли отечественных компьютерных игр, защиту данных, рынок труда. Компании расскажут о своих информационных технологиях, обучении студентов ИТ-специальностей.
Темой третьего дня форума станет государство и технологии. Участники обменяются мнениями о лучших ИТ-решениях, обеспечении информационной безопасности в регионах. Кроме того, субъекты РФ поделятся лучшими кейсами цифровой трансформации, вызовами и точками роста.
В заключение пройдет Молодежный и семейный день. Участников научат, как защититься от интернет-мошенников, распознавать фейки и взаимодействовать с искусственным интеллектом.
Интерактивное выставочное пространство.
Своими проектами с гостями форума поделятся более 30 крупнейших российских ИТ-компаний. Они представят лучшие разработки в сфере информационных технологий на масштабной технологической выставке площадью около 2 тыс. кв. м.
Всего планируется восемь тематических зон: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское “железо”», «Кадры и обучение». Любой желающий сможет бесплатно протестировать цифровые продукты на стендах экспозиции и полностью погрузиться в высокотехнологичную атмосферу мероприятия.
Личный вклад в цифровизацию.
Одним из центральных событий форума станет награждение победителей Национальной премии «Цифровые решения». Ее учредили в сентябре 2025 года. Инициаторами выступили правительство РФ и Минцифры России, оператором — АНО «Национальные приоритеты».
Премию получат лучшие ИТ-проекты, которые помогают переводить привычные рабочие процессы в цифровой формат. Сегодня подобная цифровизация охватывает все больше сфер, экономит время и трудовые ресурсы. Например, во многих медучреждениях активно консультируют пациентов в дистанционном формате.
Однако цель премии — отметить лучшие ИТ-разработки не только в социальной сфере, но и в экономике, государственном управлении. Заявки для участия в конкурсе принимали как от стартапов, так и от крупных корпораций. Главный критерий — результаты работы. Всего поступило почти 1,3 тыс. заявок от более чем 850 компаний.
«Национальная премия “Цифровые решения” призвана стать ключевой наградой правительственного уровня в области информационных технологий. Премия охватывает широкий спектр направлений применения ИТ-решений и их разнообразие. Ведь для цифрового развития страны важен вклад каждого», — отметил Дмитрий Григоренко.
Премию «Цифровые решения» вручат в номинациях по восьми ключевым направлениям: «Информационная безопасность», «Программное обеспечение», «Связь и телекоммуникации», «Платформы и сервисы», «Искусственный интеллект», «Кадры и образование», «Государственные услуги», «Информационная инфраструктура». Участников оценит экспертный совет. В его состав вошли представители Минцифры России, профильных ведомств и руководители ведущих ИТ-компаний страны с большим опытом работы в сфере информационных технологий.
По словам Дмитрия Григоренко, планируется, что премия станет стимулом для новых прорывов в цифровой сфере.
Именно участники первого форума «Цифровые решения» определят развитие отечественной ИТ-отрасли на ближайшие годы, считает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он уверен, что вместе государство, бизнес и научное сообщество смогут вывести цифровизацию всех отраслей экономики на новый уровень. Поможет им нацпроект «Экономика данных». При его поддержке внедряют современные сервисы, которые делают жизнь людей проще и удобнее. Например, постепенно переходят на безбумажный документооборот, развивают персонализированные госуслуги.