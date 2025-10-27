Риэлтор раскрыл, как отразится новое правило о налоге с продажи жилья на разводах россиян

«Поводов для паники нет, рынок кардинально не поменяется. Просто теперь для того, чтобы избежать налога на доходы, перед продажей собственник должен владеть недвижимостью пять лет беспрерывно. В то же время закон не говорит о каких-либо изменениях, касающихся процедуры дарения», — цитирует Барсукова «Постньюс».