Риэлтор раскрыл, как отразится новое правило о налоге с продажи жилья на разводах россиян

Новые правила налогообложения недвижимости не несут существенных рисков для владельцев жилья, заявил советник президента гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков. Единственное изменение заключается в увеличении срока беспрерывного владения недвижимостью до пяти лет для освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Источник: Life.ru

«Поводов для паники нет, рынок кардинально не поменяется. Просто теперь для того, чтобы избежать налога на доходы, перед продажей собственник должен владеть недвижимостью пять лет беспрерывно. В то же время закон не говорит о каких-либо изменениях, касающихся процедуры дарения», — цитирует Барсукова «Постньюс».

Специалист отметил, что россияне часто вынуждены продавать недвижимость раньше установленного налогового льготного периода. Основные причины таких сделок связаны с необходимостью переезда, потребностью в крупной денежной сумме или значительными изменениями в семейной ситуации. Барсуков заверил, что у участников рынка недвижимости нет оснований для паники, и рынок существенно не изменится.

Ранее Life.ru писал, что Госдума в I чтении одобрила поправки, отменяющие льготы при продаже жилья. Отмена льгот коснётся всех, независимо от того, как долго человек владел недвижимостью, включая случаи, когда недвижимость получена по наследству или в дар, даже от близких родственников. Специалисты утверждали, что эти правила могут повлиять на процесс развода.

