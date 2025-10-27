Риэлтор раскрыл, как отразится новое правило о налоге с продажи жилья на разводах россиян

«Поводов для паники нет, рынок кардинально не поменяется. Просто теперь для того, чтобы избежать налога на доходы, перед продажей собственник должен владеть недвижимостью пять лет беспрерывно. В то же время закон не говорит о каких-либо изменениях, касающихся процедуры дарения», — цитирует Барсукова «Постньюс».
Специалист отметил, что россияне часто вынуждены продавать недвижимость раньше установленного налогового льготного периода. Основные причины таких сделок связаны с необходимостью переезда, потребностью в крупной денежной сумме или значительными изменениями в семейной ситуации. Барсуков заверил, что у участников рынка недвижимости нет оснований для паники, и рынок существенно не изменится.
Ранее Life.ru писал, что Госдума в I чтении одобрила поправки, отменяющие льготы при продаже жилья. Отмена льгот коснётся всех, независимо от того, как долго человек владел недвижимостью, включая случаи, когда недвижимость получена по наследству или в дар, даже от близких родственников. Специалисты утверждали, что эти правила могут повлиять на процесс развода.
