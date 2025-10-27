Разбушевавшиеся медведи-людоеды довели власти до крайности: на помощь пришлось позвать военных

На этом фоне издание Mirror сообщило о трагическом происшествии в Канаде. Там 63-летний охотник Джо Пендри вступил в схватку с медведем во время охоты на лося. Хищник напал на мужчину, и, несмотря на то, что Пендри успел ранить зверя выстрелом в ногу, медведь смог нанести ему серьезные травмы, в том числе откусить часть головы. В ответ охотник оказал яростное сопротивление, нанося удары и даже укусив хищника за ухо.