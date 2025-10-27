Разбушевавшиеся медведи-людоеды довели власти до крайности: на помощь пришлось позвать военных

Власти японской префектуры Акита вынуждены привлечь силы самообороны для борьбы с рекордным ростом числа нападений бурых медведей на людей. Об этом сообщил губернатор региона Кента Сузуки в соцсетях.
Сузуки заявил, что сложившаяся ситуация превысила возможности местных властей. В связи с этим было принято решение обратиться за содействием к министерству обороны. Визит губернатора в оборонное ведомство запланирован на 28 октября, где он намерен лично просить о помощи в контроле над популяцией медведей.
Поводом для столь решительных мер стало очередное нападение хищника, произошедшее 24 октября на территории префектуры. В результате инцидента четыре человека получили ранения, один из них скончался от полученных травм. Статистика текущего года показывает, что по всей стране фиксируется беспрецедентное количество подобных случаев.
Ранее губернатор Сузуки уже обращал внимание на серьезный ущерб, который медведи наносят региону. Он подчеркивал, что действия животных делают невозможным мирное сосуществование с ними.
На этом фоне издание Mirror сообщило о трагическом происшествии в Канаде. Там 63-летний охотник Джо Пендри вступил в схватку с медведем во время охоты на лося. Хищник напал на мужчину, и, несмотря на то, что Пендри успел ранить зверя выстрелом в ногу, медведь смог нанести ему серьезные травмы, в том числе откусить часть головы. В ответ охотник оказал яростное сопротивление, нанося удары и даже укусив хищника за ухо.