«Минсктранс» сообщает об изменениях движения транспорта из-за дорожных работ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В графике движения транспорта на время ремонта отдельных участков дорог внесены изменения, сообщили БЕЛТА в «Минсктрансе».
Движение транспорта ограничат из-за ремонта на некоторых участках дорог Минска.
С 21.00 27 октября до 5.30 28 октября на период выполнения работ по асфальтированию по четной стороне ул. Свердлова (направление от ул. Ульяновской в сторону ул. Маяковского): движение троллейбусных маршрутов № 3, 16, автобусного маршрута № 79 организуется в направлении ж/д вокзала — без изменений; от ОП «Вокзал» — с разворотом через трамвайные пути, далее по ул. Бобруйской, Ульяновской, Ленина, пр. Партизанскому и далее по маршрутам.
Движение троллейбусного маршрута № 36 в направлении ДС Юго-Запад организуется по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской (через пассажирский терминал без выполнения ОП на нем) и далее по маршруту; в направлении ДС Серебрянка по ул. Бобруйской, Ульяновской, Ленина, пр. Партизанскому и далее по маршруту.
Движение троллейбусных маршрутов № 6, 20 и автобусных маршрутов № 3С, 102 организуется в направлении ж/д вокзала — без изменений; от ОП «Вокзал» — по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Московской, Толстого, Могилевской, Маяковского и далее по маршрутам.
Для автобусных маршрутов № 3С, 102 — без выполнения ОП на изменяемом участке. Движение троллейбусного маршрута № 22 в направлении ДС Карастояновой организуется по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской и далее по маршруту; в направлении ДС Лошица-2 по пр. Независимости, ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Московской, Толстого, Могилевской, Маяковского и далее по маршруту. -0-