«Минсктранс» сообщает об изменениях движения транспорта из-за дорожных работ

С 21.00 27 октября до 5.30 28 октября на период выполнения работ по асфальтированию по четной стороне ул. Свердлова (направление от ул. Ульяновской в сторону ул. Маяковского): движение троллейбусных маршрутов № 3, 16, автобусного маршрута № 79 организуется в направлении ж/д вокзала — без изменений; от ОП «Вокзал» — с разворотом через трамвайные пути, далее по ул. Бобруйской, Ульяновской, Ленина, пр. Партизанскому и далее по маршрутам.