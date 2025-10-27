Польша строит 3 завода по производству крупнокалиберных снарядов

В Польше строятся три новых завода по выпуску крупнокалиберных артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщил заместитель министра государственных активов Конрад Голота в эфире радиостанции RMF FM.
Он напомнил, что в 2016—2022 годах, при правительстве партии «Право и справедливость», Польша производила в среднем всего 5 тысяч снарядов в год. Новые предприятия позволят увеличить выпуск до 150−180 тысяч снарядов ежегодно, что означает рост производства в 30−35 раз.
По словам Голоты, заводы начнут работать через 2,5 года. Ранее Польша не обладала полным циклом производства, например, в стране не выпускались отдельные виды порохов и компонентов.
«Но мы приобрели такие производственные линии и технологии, чтобы через 2,5 года быть в состоянии производить боеприпасы в Польше от “а” до “я”», — заявил замминистра.
Голота также отметил, что Варшава хочет создать независимое от внешних поставок производство, чтобы избежать рисков срыва цепочек снабжения в будущем.
«Легко собрать боеприпасы из импортных компонентов, но интерес государства в полной автономии», — заключил политик.
Ранее сообщалось, что в Польше может начаться производство ракет Barracuda 500.