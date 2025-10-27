В РФ предлагают установить квоту на иностранных рабочих в 278 тыс. человек

В России предлагают установить квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран в пределах 278,9 тыс. разрешений на 2026 год, следует из постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.
Из документа следует, что соответствующая квота сформирована только на основании одобренных на региональном и федеральном уровнях заявок работодателей. При этом она не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. Каждый иностранный специалист, который был приглашен в рамках квоты, должен оформить рабочую визу и разрешение на работу в России.
Заместитель министра труда РФ Дмитрий Платыгин отметил, что квота устанавливается на привлечение специалистов из визовых стран, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников на территории своего региона.
«Большая часть таких работников — почти 92% от общей квоты — это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов. Небольшая часть — порядка 8% — это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда, и иные сотрудники», — заявил замглавы ведомства.
Кроме того, Платыгин отметил, что квотирование является наиболее прозрачным механизмом привлечения иностранных граждан, который обеспечивает «закрепление» специалиста за работодателем.
Известно, что в настоящее время через механизм квотирования российские работодатели в основном привлекают специалистов из КНР, Турции, Индии, Сербии и других стран, с которыми установлен визовый режим.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026−2030 годы.