В РФ предлагают установить квоту на иностранных рабочих в 278 тыс. человек

Из документа следует, что соответствующая квота сформирована только на основании одобренных на региональном и федеральном уровнях заявок работодателей. При этом она не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. Каждый иностранный специалист, который был приглашен в рамках квоты, должен оформить рабочую визу и разрешение на работу в России.