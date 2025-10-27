В Ростове предлагают выдавать права на управление автобусом с 18 лет

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин предложил снизить возраст выдачи прав на управление автобусом с 21 года до 18 лет. Этот вопрос градоначальник обсуждал в Москве в ходе встречи с министром транспорта России Андреем Никитиным на конференции «Транспорт и дорожная деятельность» в понедельник, 27 сентября.
Мэр Ростова назвал решение проблем общественного транспорта своим приоритетом. В рамках проекта «Муниципальный диалог» он принял участие в московской конференции, посвященной транспортной сфере.
Ключевой темой встречи с министром транспорта стал дефицит водителей. Эта проблема характерна для городского транспорта большинства крупных городов страны.
— Согласно действующему законодательству, права категории «D» на управление автобусом можно получить только с 21 года. Даже выпускники, получившие образование по специальности «Автомеханик» или «Организация перевозок», не могут устроиться по профессии в возрасте 18−20 лет. Им приходится ждать два-три года года, и за это время молодые специалисты обычно находят другую работу, — описал проблему Александр Юрьевич.
Для привлечения молодежи в профессию водителей автобуса глава донской столицы предложил рассмотреть изменения в законодательстве. Инициатива направлена на снижение возраста для получения водительских прав категории «D» до 18 лет.
По словам главы, предложение вызвало интерес у министра транспорта Андрея Никитина. Идея будет проработана на экспертном уровне, в том числе и с представителями Госавтоинспекции.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
В Ростове дефицит водителей общественного транспорта превышает тысячу человек.