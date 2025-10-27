В Ростове предлагают выдавать права на управление автобусом с 18 лет

— Согласно действующему законодательству, права категории «D» на управление автобусом можно получить только с 21 года. Даже выпускники, получившие образование по специальности «Автомеханик» или «Организация перевозок», не могут устроиться по профессии в возрасте 18−20 лет. Им приходится ждать два-три года года, и за это время молодые специалисты обычно находят другую работу, — описал проблему Александр Юрьевич.