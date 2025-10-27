Адвокат рассказал, что грозит злоумышленникам, пытавшимся похитить Мостового

«За покушение на похищение человека, совершенное организованной группой, предусмотрена уголовная ответственность по части 3 статьи 126 УК РФ. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы», — приводит РИА «Новости» его слова.
По словам адвоката, если нападение планировалось для дальнейшего вымогательства (статья 163 УК РФ), но не удалось из-за внешних причин, то действия нападавших могут быть расценены как подготовка к вымогательству.
Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице, пытаясь похитить его. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Все участники преступной группы задержаны. Среди них — четверо студентов Морской академии, которые ранее похитили бизнесмена Сергея Селегеня. Появились кадры с попыткой похищения Мостового на улице Вязовой, где двое неизвестных пытались посадить его в автомобиль.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.