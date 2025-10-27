Сотрудники донских центров «Мой бизнес» оказали более 9 тысяч услуг

Центры «Мой бизнес» Ростовской области с начала года оказали более 9 тыс. услуг, господдержкой на старт и развитие своего дела воспользовались свыше 5 тыс. предпринимателей, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Работа учреждений отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В режиме одного окна в центрах предоставляют услуги все институты развития малого и среднего предпринимательства Дона — Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, региональная лизинговая компания, гарантийный фонд, центр поддержки экспорта и областное агентство инноваций. Центры «Мой бизнес» работают в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах, Волгодонске, Таганроге и Миллерове.
«За годы работы центры “Мой бизнес” оказали более 56 тысяч экспертных консультаций по налогообложению, трудовому законодательству, интеллектуальной собственности, юридическим и другим вопросам, помогли разработать свыше 2,2 тысячи бизнес-планов и зарегистрировать более 3 тысяч новых бизнесов. Объем льготной микрофинансовой поддержки с 2019 года превысил 9 миллиардов рублей, которые предприниматели на льготных условиях инвестировали в развитие своих компаний», — сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.