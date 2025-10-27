Сотрудники донских центров «Мой бизнес» оказали более 9 тысяч услуг

«За годы работы центры “Мой бизнес” оказали более 56 тысяч экспертных консультаций по налогообложению, трудовому законодательству, интеллектуальной собственности, юридическим и другим вопросам, помогли разработать свыше 2,2 тысячи бизнес-планов и зарегистрировать более 3 тысяч новых бизнесов. Объем льготной микрофинансовой поддержки с 2019 года превысил 9 миллиардов рублей, которые предприниматели на льготных условиях инвестировали в развитие своих компаний», — сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов.