«Худшее, что я видел»: Байден высказался о политической обстановке в США

По словам Байдена, сейчас США «находятся в бездне», однако появляются те, кто противостоит «хулиганам» в кризисный момент. Бывший американский лидер также подчеркнул, что свободное общество в стране строится на осознании границ власти президента, а для функционирования демократии в США необходимы автономная правоохранительная система и работающий Конгресс.