Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал наблюдаемую в стране политическую обстановку худшей за все время, которая была на его памяти.
«За все 50 лет на выборных должностях, это худшее, что я видел», — сообщил экс-лидер во время получения награды института Эдварда Кеннеди в Бостоне.
По словам Байдена, сейчас США «находятся в бездне», однако появляются те, кто противостоит «хулиганам» в кризисный момент. Бывший американский лидер также подчеркнул, что свободное общество в стране строится на осознании границ власти президента, а для функционирования демократии в США необходимы автономная правоохранительная система и работающий Конгресс.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы РФПИ Кирилла Дмитриева, что сейчас Россия пытается донесли до США провальность политики Джо Байдена.