На участке фронта в Харьковской области на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили листовки, после чего часть из них сложила оружие и сдалась в плен. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— После предварительного залистования местности в районе населенного пункта часть украинских боевиков сложила оружие и сдалась в плен. Остальные, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и бежали, — говорится в сообщении.
Российские войска освободили Тихое и продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Харьковском направлении, передает Telegram-канал.
26 октября солдат Южного военного округа с позывным «Акуленок» рассказал, что на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике боец ВСУ вернулся в блиндаж, который на тот момент уже заняли российские войска, и попал в плен.
22 сентября российский боец с позывным «Змей» рассказал, что бывшие военные ВСУ, добровольцы батальона имени Максима Кривоноса, взяли в плен шестерых украинских бойцов. Один из них начал отстреливаться, и его ранили.