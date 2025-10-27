Минобороны: Бойцы ВСУ сдались в плен после прочтения сброшенных на них листовок

На участке фронта в Харьковской области на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили листовки, после чего часть из них сложила оружие и сдалась в плен. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.