Умер актер из «Утомленных солнцем» Андре Умански

Артист скончался в 92 года в Париже.

Источник: Аргументы и факты

Французский актер театра и кино Андре Умански, снявшийся в ряде проектов, ставших культовыми, скончался на 93-м году жизни, следует из пометки, которая появилась на портале IMDb.

Согласно его данным, Умански скончался 26 сентября в Париже, однако об этом стало известно только спустя месяц.

Известно, что актер снялся в фильме «Утомленные солнцем» российского кинорежиссера Никиты Михалкова в роли Филиппа. В титрах артист значился как Андре Думански и Андрей Уманский.

Он также был артистом дубляжа, озвучания и театральным режиссером. Всего на счету Умански свыше 130 работ, включая 80 картин. Среди них — «Призрачное счастье», «Макбет» 1959 года, исторический фильм «Аустерлиц», советско-французская картина «Нормандия-Неман», «Комиссар Наварро», «Мегрэ» 1990-х и ряд других.

Ранее сообщалось, что шведский актер и музыкант Бьерн Андресен ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он получил известность по роли в итальянском фильме «Смерть в Венеции», который вышел на экраны в 1971 году.