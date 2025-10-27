Военным в Ростовской области передали автомобили повышенной проходимости

Автомобили повышенной проходимости передали одной из частей Южного военного округа, дислоцированных на территории Ростовской области. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций донского региона.
Заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий передал военным автомобили УАЗ «Патриот» и «Соболь Комби». Передача техники состоялась по поручению главы региона Юрия Слюсаря. Общая стоимость автомобилей составила порядка 20 миллионов рублей.
Средства на приобретение выделили из резервного фонда Ростовской области.
— Техника будет использоваться специалистами ремонтно-восстановительной группы, в том числе для обслуживания комплексов радиоэлектронной борьбы, развернутых на территории Ростовской области, — отметил Дмитрий Водолацкий.
Он напомнил, что с начала специальной военной операции передано более восьми тысяч тонн помощи. Общая стоимость военно-технической и гуманитарной помощи превысила четыре миллиарда рублей.
В подразделения Южного военного округа и добровольческие казачьи формирования передали более 350 автомобилей повышенной проходимости. Также военные получили порядка 200 мотоциклов и квадроциклов, более 500 квадрокоптеров.
