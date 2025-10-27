Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военным в Ростовской области передали автомобили повышенной проходимости

Техника на 20 млн рублей поступила в одну из частей ЮВО в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Автомобили повышенной проходимости передали одной из частей Южного военного округа, дислоцированных на территории Ростовской области. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций донского региона.

Заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий передал военным автомобили УАЗ «Патриот» и «Соболь Комби». Передача техники состоялась по поручению главы региона Юрия Слюсаря. Общая стоимость автомобилей составила порядка 20 миллионов рублей.

Средства на приобретение выделили из резервного фонда Ростовской области.

— Техника будет использоваться специалистами ремонтно-восстановительной группы, в том числе для обслуживания комплексов радиоэлектронной борьбы, развернутых на территории Ростовской области, — отметил Дмитрий Водолацкий.

Он напомнил, что с начала специальной военной операции передано более восьми тысяч тонн помощи. Общая стоимость военно-технической и гуманитарной помощи превысила четыре миллиарда рублей.

В подразделения Южного военного округа и добровольческие казачьи формирования передали более 350 автомобилей повышенной проходимости. Также военные получили порядка 200 мотоциклов и квадроциклов, более 500 квадрокоптеров.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Месяц был в коме, а когда очнулся — ничего не видел: Как боец СВО ослеп на оба глаза, но не отчаялся и нашел свое призвание.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше