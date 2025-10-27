В колледже Волгограда прошла творческая встреча с народным артистом России

Встреча с Александром Олешко на тему «Чтение как новый культурный тренд» прошла в формате открытого диалога. Учащиеся узнали о литературных предпочтениях артиста, в круг которых входят произведения Антона Чехова, Михаила Салтыкова-Щедрина, Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Артист также раскрыл несколько профессиональных секретов, рассказав, насколько важно установить зрительный контакт с каждым в зале, уметь привлечь внимание даже тихим голосом и при этом не просто проживать текст, а осознанно доносить его до слушателя.