В колледже Волгограда прошла творческая встреча с народным артистом России

Событие провели в формате открытого диалога.

Творческая встреча учащихся Волгоградского социально-педагогического колледжа с народным артистом России Александром Олешко прошла 23 октября в ходе проекта «Чтецкие программы» для активных литературных клубов. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.

Литературный клуб «Неклассное чтение» колледжа по итогам всероссийского ежемесячного рейтинга вошел в десятку самых активных объединений проекта «Чтецкие программы». Благодаря этому к учащимся приехал известный гость.

Встреча с Александром Олешко на тему «Чтение как новый культурный тренд» прошла в формате открытого диалога. Учащиеся узнали о литературных предпочтениях артиста, в круг которых входят произведения Антона Чехова, Михаила Салтыкова-Щедрина, Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Артист также раскрыл несколько профессиональных секретов, рассказав, насколько важно установить зрительный контакт с каждым в зале, уметь привлечь внимание даже тихим голосом и при этом не просто проживать текст, а осознанно доносить его до слушателя.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.