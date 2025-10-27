В России хотят ввести квоту на иностранных рабочих: как это будет работать

Минтруд России предложил установить на 2026 год квоту на привлечение иностранных рабочих из визовых стран в размере 278,9 тысяч разрешений. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале ведомства.
Как отметил замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, трудоустройство россиян остается приоритетом. Квота применяется, когда работодатели доказывают невозможность найти нужных специалистов внутри страны. По его словам, около 92% квоты предназначено для квалифицированных рабочих на промышленные предприятия и инфраструктурные проекты. Остальные 8% — для неквалифицированных кадров, занятых на тяжелых работах.
Платыгин подчеркнул, что квотирование — прозрачный механизм. Иностранные специалисты приезжают организованно к конкретному работодателю на установленный срок. Основные страны, откуда привлекают workers, — Китай, Турция, Индия и Сербия.
Квота сформирована на основе одобренных заявок предприятий. Среди ключевых проектов — строительство Амурского ГХК и ГПК, второй очереди космодрома «Восточный», комплекса в Усть-Луге и другие. Важно, что квота не гарантирует въезд. Каждый работник оформляет визу и разрешение. Фактическое число прибывающих часто ниже утвержденного объема.
Ранее стало известно, что в третьем квартале 2025 года экзамен на знание русского языка сдавали 275 609 иностранных граждан. Успешно прошли тестирование 86,9% из них, или 239 353 человека. Без этого иностранцы больше не смогут получить рабочую визу.