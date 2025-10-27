В России хотят ввести квоту на иностранных рабочих: как это будет работать

Квота сформирована на основе одобренных заявок предприятий. Среди ключевых проектов — строительство Амурского ГХК и ГПК, второй очереди космодрома «Восточный», комплекса в Усть-Луге и другие. Важно, что квота не гарантирует въезд. Каждый работник оформляет визу и разрешение. Фактическое число прибывающих часто ниже утвержденного объема.