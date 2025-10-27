Валерий Фальков назвал три эффекта от участия вузов в программе «Приоритет»

Глава Минобрнауки Валерий Фальков перечислил три основных эффекта от участия университетов в программе «Приоритет», которая реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети». В большой конференции «Приоритет — технологическое лидерство», посвященной пятилетию госпрограммы, кроме Фалькова, приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщается в телеграм-канале правительства.
«Главный результат заключается в том, что у университетов изменилось представление о себе, о своей роли в экономике и социальной сфере. Университеты берут лучшую корпоративную управленческую практику, и с ними уже по-другому работает бизнес», — отметил глава Минобрнауки.
Денис Мантуров в свою очередь рассказал о работе инжиниринговых центров, программа создания которых позволила наладить устойчивые связи вузов с реальным сектором экономики.
«Если привести в цифрах, то объем доведенных средств от Минобрнауки и Минпромторга за весь период составил меньше 10 миллиардов рублей. А совокупная выручка этих инжиниринговых центров, которые работают в 39 регионах на базе технических вузов, таковых 71 уже создано, составила более 70 миллиардов рублей. То есть те вложенные средства, которые поступили со стороны государства, уже сторицей окупились. И на этом работа не завершается, движение продолжается», — заявил первый вице-премьер.
Дмитрий Чернышенко в ходе выступления отметил, что по поручению Президента Владимира Путина затраты на науку должны вырасти до 2% ВВП к 2030 году. Он также сообщил, что в домене «Наука и инновации» оцифрованы гражданские научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), выполненные с участием бюджетных средств. Там создаются сервисы, востребованные как для исследователей, так и для бизнеса. В качестве одного из вызовов он назвал необходимость повышать уровень способности научных организаций и вузов выполнять заказы на НИОКР с учетом требований заказчика.
«Приоритет» — самая масштабная в истории России программа государственной поддержки университетов. Она направлена не только на обеспечение доступности качественного высшего образования, но и на увеличение вклада университетов в достижение национальных целей развития России. Сегодня в программе участвует 141 университет из 56 регионов. В работу вовлечено более 2 тысяч индустриальных партнеров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.