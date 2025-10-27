Валерий Фальков назвал три эффекта от участия вузов в программе «Приоритет»

Дмитрий Чернышенко в ходе выступления отметил, что по поручению Президента Владимира Путина затраты на науку должны вырасти до 2% ВВП к 2030 году. Он также сообщил, что в домене «Наука и инновации» оцифрованы гражданские научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), выполненные с участием бюджетных средств. Там создаются сервисы, востребованные как для исследователей, так и для бизнеса. В качестве одного из вызовов он назвал необходимость повышать уровень способности научных организаций и вузов выполнять заказы на НИОКР с учетом требований заказчика.