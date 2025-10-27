Две АЗС Teboil в Финляндии объявили о закрытии из-за санкций и дефицита топлива

Схожее сообщение было опубликовано представителями компании, работающими в городке Вуорела. Там АЗС закроется 17 ноября, а до тех пор будет работать в сокращенном графике. При этом в общей сложности в Финляндии работают около 400 заправок компании, так что пока ситуация, объективно, не критическая. Однако «звоночек» любопытный.