Две АЗС Teboil в Финляндии объявили о закрытии из-за санкций и дефицита топлива

В Финляндии начали закрываться заправки.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии происходят странные вещи: вроде бы санкции ввели против России, а автомобильные заправки закрываются у них. Так случилось с двумя АЗС марки Teboil, которые объявили о проблемах с финансированием из-за санкций и дефиците топлива, а следовательно — невозможности работать.

«Уважаемые клиенты! Мы прекращаем работу в воскресенье, 9 ноября», — объявила администрация заправок Teboil в городке Кемиярви в соцсетях.

Схожее сообщение было опубликовано представителями компании, работающими в городке Вуорела. Там АЗС закроется 17 ноября, а до тех пор будет работать в сокращенном графике. При этом в общей сложности в Финляндии работают около 400 заправок компании, так что пока ситуация, объективно, не критическая. Однако «звоночек» любопытный.

Напомним, что Teboil — это финская компания, основанная еще в 1934 году, однако в 2005 году ее выкупил «Лукойл».

Ранее KP.RU сообщил, что в Германии приостанавливают работу крупнейшие автомобильные концерны из-за нехватки чипов.

