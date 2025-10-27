Китай готовится запустить «искусственное солнце» к 2027 году

В основе компактной термоядерной установки лежит основание Дьюара, которое функционирует как гигантский высоковакуумный термос. Основание весит более 400 т, имеет диаметр 18 м и высоту 5 м. Оно оснащено сверхпроводящими магнитами, которые должны работать при температуре минус 269 градусов Цельсия, чтобы удерживать горящую плазму из дейтерия и трития.