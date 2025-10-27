Китай готовится запустить «искусственное солнце» к 2027 году

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские ученые в 2027 году завершат работу над созданием мощной термоядерной установки BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), названной специалистами «искусственным солнцем». Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, информирует ТАСС.
«Завершение строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой запланировано на 2027 год», — написала Мао Нин на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что термоядерная установка BEST может стать первой в мире подобной установкой, генерирующей электроэнергию.
В основе компактной термоядерной установки лежит основание Дьюара, которое функционирует как гигантский высоковакуумный термос. Основание весит более 400 т, имеет диаметр 18 м и высоту 5 м. Оно оснащено сверхпроводящими магнитами, которые должны работать при температуре минус 269 градусов Цельсия, чтобы удерживать горящую плазму из дейтерия и трития.
Разработанный Институтом физики плазмы Китайской академии наук проект находится в административном центре восточной китайской провинции Аньхой городе Хэфэй. -0-