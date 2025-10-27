Туристический форум «Путешествуй!» в 2026 году пройдет на ВДНХ

«В следующем году форум “Путешествуй!” состоится уже в 6-й раз. Он пройдет с 10 по 14 июня в Москве на ВДНХ. Основная задача форума — представить туристический потенциал всех регионов России, разнообразие доступных видов отдыха и сформировать специальные предложения для жителей. На основании распоряжения правительства с этого года форум получил статус международного. Пригласительная кампания уже началась: кроме представителей наших 89 субъектов, мы ожидаем участие иностранных делегаций», — подчеркнул Чернышенко.