Туристический форум «Путешествуй!» в 2026 году пройдет на ВДНХ

Международный туристический форум «Путешествуй!» 2026 года состоится на ВДНХ с 10 по 14 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ по итогам заседания организационного комитета форума под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«В следующем году форум “Путешествуй!” состоится уже в 6-й раз. Он пройдет с 10 по 14 июня в Москве на ВДНХ. Основная задача форума — представить туристический потенциал всех регионов России, разнообразие доступных видов отдыха и сформировать специальные предложения для жителей. На основании распоряжения правительства с этого года форум получил статус международного. Пригласительная кампания уже началась: кроме представителей наших 89 субъектов, мы ожидаем участие иностранных делегаций», — подчеркнул Чернышенко.
Деловая программа состоится с 10 по 12 июня, 12 июня станет Молодежным днем. Основная тема форума — «Культура гостеприимства: расширяя границы и укрепляя связи». По данным Минэкономразвития РФ, увеличится не только объем деловой программы, но и физическое пространство мероприятия. Будут задействованы павильоны «Космос» и «Атом».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.