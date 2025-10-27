Дожди осложнили дорожную обстановку в Ростовской области вечером 27 октября

Вечером в понедельник, 27 октября, на Ростовскую область обрушились ливни, что ухудшило дорожную обстановку. Об этом напоминают в региональной Госавтоинспеции, призывая водителей быть осторожнее за рулем.
Дождь в регионе может существенно повлиять на безопасность дорожного движения. Сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам соблюдать несколько важных правил в дождливую погоду.
— Водителям следует снизить скорость движения, поскольку дождь делает дорогу скользкой. Это даст больше времени на реакцию и уменьшит вероятность аквапланирования. Также необходимо увеличить дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, — инструктируют в ГАИ. — Важно включать фары даже при небольшом дожде. Это улучшит видимость как для самого водителя, так и для других участников движения. При проезде через большие лужи следует избегать резкого ускорения или торможения.
Что касается пешеходов, то им рекомендовали носить светлую одежду или использовать световозвращающие элементы. Это сделает их более заметными на дороге в условиях плохой видимости.
— Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Соблюдение простых правил безопасности поможет избежать аварийных ситуаций в непогоду.
