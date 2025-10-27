Дожди осложнили дорожную обстановку в Ростовской области вечером 27 октября

— Водителям следует снизить скорость движения, поскольку дождь делает дорогу скользкой. Это даст больше времени на реакцию и уменьшит вероятность аквапланирования. Также необходимо увеличить дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, — инструктируют в ГАИ. — Важно включать фары даже при небольшом дожде. Это улучшит видимость как для самого водителя, так и для других участников движения. При проезде через большие лужи следует избегать резкого ускорения или торможения.