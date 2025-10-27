В России хотят установить квоту на иностранных рабочих в 278 тысяч человек

Минтруд России в понедельник, 27 октября, предложил установить квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран на 2026 год в 278 тысяч человек.
— Речь идет о разрешении на найм квалифицированных работников под заявленную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта, — указано в сообщении.
Работодатели в основном используют квоты для привлечения специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других визовых стран. Однако квота не гарантирует автоматического разрешения на въезд. Каждый работник должен получить рабочую визу и разрешение на работу, передает ТАСС.
В сентябре этого года министр экономического развития страны Максим Решетников сообщил, что сейчас Россия находится в стадии перехода к модели возвратной миграции. Он назвал честным принцип, согласно которому иностранные граждане приезжают, получают деньги за свой труд и уезжают.
9 сентября в Государственную думу внесли законопроект, согласно которому трудовым мигрантам запретят привозить с собой родственников. При этом инициатива не затронет граждан Беларуси и высококвалифицированных иностранных специалистов.