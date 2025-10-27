В России хотят установить квоту на иностранных рабочих в 278 тысяч человек

Работодатели в основном используют квоты для привлечения специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других визовых стран. Однако квота не гарантирует автоматического разрешения на въезд. Каждый работник должен получить рабочую визу и разрешение на работу, передает ТАСС.