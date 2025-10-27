Команда индийских ученных из больницы Лок Найяк и Медицинского колледжа Маулана Азад пришла к выводу, что музыка в операционной помогает пациентам легче перенести наркоз, а также помочь организму справиться со стрессом. Результаты исследования опубликованы в журнале Music and Medicine.
Так, ученые выяснили, что пациенты, которым во время лапароскопической холецистэктомии включали специально подобранную музыку, требовали меньшие дозы пропофола и фентанила. Помимо этого, было установлено, что у таких пациентов отмечались более стабильные показатели сердечного ритма и давления, а уровень кортизола был заметно ниже.
Как указано в статье, терапевтическая музыка во время хирургических вмешательств становится частью лечебного процесса, так как под общей анестезией звуковые стимулы могут воздействовать на нервную систему и снижать нейроэндокринный ответ организма на стресс.
Напомним, ранее стало известно, что специалисты из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест выявили связь условий проживания с риском развития болезней мозга.