Музыка в операционной помогает пациентам легче перенести наркоз

Так, ученые выяснили, что пациенты, которым во время лапароскопической холецистэктомии включали специально подобранную музыку, требовали меньшие дозы пропофола и фентанила. Помимо этого, было установлено, что у таких пациентов отмечались более стабильные показатели сердечного ритма и давления, а уровень кортизола был заметно ниже.