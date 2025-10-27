Датские археологи нашли более 50 скелетов возрастом до 900 лет

По словам археолога Ханса Скова, у отдельных скелетов во рту обнаружили монеты. Он предположил, что их могли положить ради обеспечения мертвым перехода в загробный мир. При этом археолог Мадс Равн отметил, что скелеты позволят больше узнать о жизни жителей Орхуса в переходный период — между концом эпохи викингов и началом Средневековья.