Датские археологи нашли более 50 скелетов возрастом до 900 лет

Датские археологи обнаружили свыше 50 скелетов около бывшей средневековой церкви в центре города Орхус, возраст некоторых из них может достигать 900 лет, сообщает орхусский музей Моэсгор.
«Археологи из Моэсгора нашли более 50 скелетов у исторического кладбища, датируемого 1100-ми годами, на улице имени Святого Олуфа в центральном районе Орхуса. Возраст некоторых из скелетов может достигать 900 лет», — сказано в публикации.
По словам археолога Ханса Скова, у отдельных скелетов во рту обнаружили монеты. Он предположил, что их могли положить ради обеспечения мертвым перехода в загробный мир. При этом археолог Мадс Равн отметил, что скелеты позволят больше узнать о жизни жителей Орхуса в переходный период — между концом эпохи викингов и началом Средневековья.
