The Economic Times: Индия купила рекордный объем нефти у США

В октябре ежедневные закупки сырой нефти у США со стороны Индии возросли до 540 тысяч баррелей, что является рекордным значением с 2022 года. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил портал The Economic Times со ссылкой на данные Kpler.

Согласно ожиданиям аналитиков, месяц закроется на уровне около 575 тысяч баррелей в сутки, а в ноябре этот показатель увеличится до 400−450 тысяч баррелей.

Позицию крупнейшего поставщика сырья сохранила за собой Россия — страна обеспечивает треть всего импорта в Индию. На втором и третьем местах расположились Ирак и Саудовская Аравия.

По словам аналитика Kpler Сумита Ритолии, увеличение импорта американской нефти можно объяснить ценовой разницей между сортами Brent и WTI, а также отсутствием спроса со стороны Китая. Специалист отметил, что таким образом Нью-Дели пытается диверсифицировать источники поставок в сторону от России и ослабить торговую напряженность с Вашингтоном, передает портал.

23 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Индия сократила закупки российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. Она добавила, что Китай также стал снижать объемы закупок нефти у России.

