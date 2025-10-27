СК сказал про реакцию на треш-розыгрыш квартиры от гомельского блогера Mellstroy

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Александр Суходольский в эфире телеканала СТВ сказал про реакцию на треш-розыгрыш квартиры от гомельского блогера Mellstroy.
«Что может перебить розыгрыш квартиры в “ТикТоке” том же? Я могу пояснить, что может перебить с нашей стороны. Это разъяснение санкции статьи Уголовного кодекса, когда эти видео начинают граничить с нарушением общественного порядка. И тогда очень легко этот информационный пузырь пробивается и дурные мысли остаются на заднем плане», — отметил Суходольский.
Официальный представитель СК посоветовал всем ответственным лицам максимально разъяснять информацию:
«Это то, что и вызывает доверие у всех официальных каналов, у всех госорганов, когда информация отрабатывается оперативно».
Александр Суходольский привел примеры, когда информация «была оперативно отработана, и вся эта паника ушла». Речь идет о фейках про девочку, якобы избивавшую ребенка в минском микрорайоне Сухарево или про не существовавшего маньяка из Минска.
