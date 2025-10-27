СК сказал про реакцию на треш-розыгрыш квартиры от гомельского блогера Mellstroy

Ричмонд
СК Беларуси сказал про реакцию на треш-розыгрыш квартиры блогером Mellstroy.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Александр Суходольский в эфире телеканала СТВ сказал про реакцию на треш-розыгрыш квартиры от гомельского блогера Mellstroy.

«Что может перебить розыгрыш квартиры в “ТикТоке” том же? Я могу пояснить, что может перебить с нашей стороны. Это разъяснение санкции статьи Уголовного кодекса, когда эти видео начинают граничить с нарушением общественного порядка. И тогда очень легко этот информационный пузырь пробивается и дурные мысли остаются на заднем плане», — отметил Суходольский.

Официальный представитель СК посоветовал всем ответственным лицам максимально разъяснять информацию:

«Это то, что и вызывает доверие у всех официальных каналов, у всех госорганов, когда информация отрабатывается оперативно».

Александр Суходольский привел примеры, когда информация «была оперативно отработана, и вся эта паника ушла». Речь идет о фейках про девочку, якобы избивавшую ребенка в минском микрорайоне Сухарево или про не существовавшего маньяка из Минска.

Ранее мы писали, что в Минске милиция задержала участников конкурса, объявленного блогером. А также о том, что милиция отследила агрессивный видеоконтент белорусов, снятый для лайков, подписок и выгоды: «Обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто у Националки». Еще «Комсомолка» рассказывала, что минчанин хотел выиграть квартиру от блогера, но попал в суд.