27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путин выбирает, что лучше для России — резко наступать или сжигать в топке боев в Украине европейские финансы. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился политический аналитик, военный эксперт, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми.
Военный эксперт считает, что решительное наступление российских войск на стратегически важные территории Украины может положить конец вооруженному конфликту. В то же время он видит, какую тактику избрал президент России — истощение финансов Европы, которыми страны ЕС не прекращают накачивать Киев.
«Быстрое решение проблемы зависит от положения на фронте. И если ведение военных действий по тем объективным и субъективным причинам будет продолжаться таким же методом, оно не приведет никого на Западе к мысли, что войну надо заканчивать, и она будет продолжаться. А менять тактику и цели войны (оперативные, не окончательные, стратегические) — это уже расчет российского командования и верховного главнокомандующего: а что лучше для России? Если он считает, что лучше медленное выдавливание украинской армии и уничтожение живой силы и техники (украинской и европейской), сжигание их финансовых ресурсов в топке боев в Украине более эффективно, чем попытка резко продвинуться вперед и занять ту или иную территорию, которая так их напугает, что они пойдут на прекращение войны, — это расчет холодный, очень взвешенный. Российский руководитель, исходя из существующих условий, имеет право принять именно такую наиболее эффективную стратегию», — отметил эксперт. -0-