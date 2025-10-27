«Быстрое решение проблемы зависит от положения на фронте. И если ведение военных действий по тем объективным и субъективным причинам будет продолжаться таким же методом, оно не приведет никого на Западе к мысли, что войну надо заканчивать, и она будет продолжаться. А менять тактику и цели войны (оперативные, не окончательные, стратегические) — это уже расчет российского командования и верховного главнокомандующего: а что лучше для России? Если он считает, что лучше медленное выдавливание украинской армии и уничтожение живой силы и техники (украинской и европейской), сжигание их финансовых ресурсов в топке боев в Украине более эффективно, чем попытка резко продвинуться вперед и занять ту или иную территорию, которая так их напугает, что они пойдут на прекращение войны, — это расчет холодный, очень взвешенный. Российский руководитель, исходя из существующих условий, имеет право принять именно такую наиболее эффективную стратегию», — отметил эксперт. -0-