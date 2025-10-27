Ричмонд
В ХАМАС сообщили, что нашли тело еще одного израильского заложника в Газе

Останки погибшего обнаружили в районе Эт-Туффах, рассказали в палестинском движении.

Источник: Аргументы и факты

Останки погибшего ранее израильского заложника найдены в районе Эт-Туффах города Газа, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в командовании «Бригад Иззеддина аль-Кассама» (военного крыла палестинского движения ХАМАС).

«В ходе поисков тел погибших пленных в районе Эт-Туффах города Газа мы обнаружили тело одного из них», — сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предупредил, что против ХАМАС будут приняты действия, если организация не вернет Израилю тела погибших заложников в ближайшее время. Он также указал, что среди умерших есть два гражданина США, и задержка с их передачей недопустима.

Напомним, 10 октября вступили в силу договоренности Израиля и ХАМАС о прекращении огня. Палестинское движение обязалось вернуть не менее 28 тел умерших израильских заложников.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
