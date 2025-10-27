В ХАМАС сообщили, что нашли тело еще одного израильского заложника в Газе

Останки погибшего ранее израильского заложника найдены в районе Эт-Туффах города Газа, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в командовании «Бригад Иззеддина аль-Кассама» (военного крыла палестинского движения ХАМАС).
«В ходе поисков тел погибших пленных в районе Эт-Туффах города Газа мы обнаружили тело одного из них», — сказал он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп предупредил, что против ХАМАС будут приняты действия, если организация не вернет Израилю тела погибших заложников в ближайшее время. Он также указал, что среди умерших есть два гражданина США, и задержка с их передачей недопустима.
Напомним, 10 октября вступили в силу договоренности Израиля и ХАМАС о прекращении огня. Палестинское движение обязалось вернуть не менее 28 тел умерших израильских заложников.