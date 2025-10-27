Резкое потепление до +22 градусов идёт в Молдову: Такого аномально жаркого конца октября синоптики не помнят

Ветер будет слабым, преимущественно южным, небо — с переменной облачностью, без осадков, так что день обещает быть по-настоящему солнечным и весенним. Синоптики признаются: такой тёплый финал октября — большая редкость, ведь обычно в это время года в Молдове уже устойчиво прохладно, с максимумом около +10 °C.