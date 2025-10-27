Резкое потепление до +22 градусов идёт в Молдову: Такого аномально жаркого конца октября синоптики не помнят

Молдову ждёт настоящий погодный сюрприз — после прохладных выходных в страну ворвётся тёплый южный воздух, который поднимет температуру местами до +20…+22 °C, что для конца октября — почти рекорд. Утро начнётся свежо, около +6…+8 °C, но уже к полудню столбики термометров поползут вверх, а к середине дня воздух прогреется до +14…+18 °C, а на юге — даже выше.
Ветер будет слабым, преимущественно южным, небо — с переменной облачностью, без осадков, так что день обещает быть по-настоящему солнечным и весенним. Синоптики признаются: такой тёплый финал октября — большая редкость, ведь обычно в это время года в Молдове уже устойчиво прохладно, с максимумом около +10 °C.
Погода в Молдове.
Вечером температура начнёт постепенно снижаться до +8…+10 °C, но день всё равно останется одним из самых приятных за последние недели. Метеорологи советуют не спешить прятать солнечные очки — впереди нас ждёт несколько необычно тёплых дней, прежде чем в ноябре вновь напомнит о себе настоящая осенняя прохлада.