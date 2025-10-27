Одна ошибка, допущенная стюардессой, стоила авиакомпании 5,5 миллиона рублей

Инцидент произошел в субботу, 25 октября, на рейсе из Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити. Бортпроводница с 26-летним опытом во время проверки аварийных дверей случайно потянула рычаг, запустив раскрытие трапа. В итоге пассажиры не смогли выйти из самолета, а рейс задержали на четыре часа. Все это время туристы находились в салоне, пока инженеры не сдули трап.