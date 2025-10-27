Ричмонд
Одна ошибка, допущенная стюардессой, стоила авиакомпании 5,5 миллиона рублей

Стюардесса случайно развернула надувной трап перед взлетом, что обошлось авиакомпании Delta Airlines в 5,5 миллиона рублей.

Инцидент произошел в субботу, 25 октября, на рейсе из Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити. Бортпроводница с 26-летним опытом во время проверки аварийных дверей случайно потянула рычаг, запустив раскрытие трапа. В итоге пассажиры не смогли выйти из самолета, а рейс задержали на четыре часа. Все это время туристы находились в салоне, пока инженеры не сдули трап.

Надувной трап нельзя использовать повторно, его замена стоит от 50 до 70 тысяч долларов. Авиакомпания также возместит ущерб пассажирам за задержку и пропущенные стыковочные рейсы, передает Rolling Out.

Ранее стюардесса авиаперевозчика «Россия» в течение двух лет с ноября 2022 года ни разу не появлялась на рейсах, взяв 750 больничных дней и 239 дней отпуска. Бортпроводница со стажем более 20 лет с помощью лазеек в нормативных актах получала порядка 100 тысяч рублей в месяц, фактически не выполняя свои трудовые обязанности.