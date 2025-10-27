Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко: Расходы на науку в РФ должны вырасти до 6,2 трлн. руб. к 2030 году

К 2030 году расходы на научную деятельность в стране должны вырасти до 6,2 триллиона рублей, 3,5 из которых выделят из бюджета. Об этом в понедельник, 27 октября, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на конференции «Приоритет — технологическое лидерство», посвященной пятилетию госпрограммы.

К 2030 году расходы на научную деятельность в стране должны вырасти до 6,2 триллиона рублей, 3,5 из которых выделят из бюджета. Об этом в понедельник, 27 октября, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на конференции «Приоритет — технологическое лидерство», посвященной пятилетию госпрограммы.

— По поручению президента Владимира Путина затраты на науку должны вырасти до 2 процента ВВП к 2030 году. По оценке Минэкономразвития, номинальный ВВП России к 2030 году достигнет 312 триллионов руб. Простым математическим расчетом 2 процента от этой суммы — 6 триллионов 200 млрд руб. Это колоссальная цифра, — сказал он.

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков рассказал, что вовлеченность в программу «Приоритет» бизнеса и регионов беспрецедентная. По его словам, потратив 144 миллиарда, привлеченных государством, университеты привлеки 196,8 миллиарда, почти 20 из которых вложили в регионы, передает «Интерфакс».

Государство планирует направить значительную часть бюджетных средств на расширение программ льготной ипотеки в 2026—2027 годах, заявил депутат Госдумы, член думского Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

29 сентября правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026−2028 годы. Отдельное направление в статье расходов выделено на улучшение демографии. Также в бюджете выделены средства на модернизацию и строительство школ и детских садов.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше