Чернышенко: Расходы на науку в РФ должны вырасти до 6,2 трлн. руб. к 2030 году

— По поручению президента Владимира Путина затраты на науку должны вырасти до 2 процента ВВП к 2030 году. По оценке Минэкономразвития, номинальный ВВП России к 2030 году достигнет 312 триллионов руб. Простым математическим расчетом 2 процента от этой суммы — 6 триллионов 200 млрд руб. Это колоссальная цифра, — сказал он.