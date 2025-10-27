Гладков: ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища во время ремонта

Украинские войска в воскресенье наносили ракетные удары и атаковали с помощью БПЛА дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Бригады работают у нас на нескольких объектах в течение последних нескольких суток, особенно вчера под постоянными атаками противника: дронами и ракетами. Проявляют истинные чудеса героизма, абсолютно простые гражданские люди, которые пытаются спасти воду, резерв, защитить граждан и добиваются больших успехов», — заявил Гладков во время вечернего эфира.
Он особо отметил, что Белгород не останется без воды, так как водохранилище не является основным водозабором для города и большей части региона. Водоснабжение производится преимущественно через скважины. При этом имеется угроза потери воды в водохранилищах, и для её предотвращения предпринимаются все возможные меры.
«Если потеряем водохранилища, проблемы будут. Не могу сказать, что это будет экологическая катастрофа. Это будут большие потери с точки зрения восстановления в будущем. Поэтому мы предпринимаем экстраординарные меры для того, чтобы защититься от вражеских атак», — добавил Гладков.
Накануне губернатор сообщил, что ситуация с Белгородским водохранилищем, плотина которого была повреждена после атаки ВСУ, является стабильной.