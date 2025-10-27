«Лукойл» объявил о намерении продать свои зарубежные активы из-за санкций

22 октября Министерство финансов США объявило, что новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». Их включили в список на основании указа 14024 в связи с тем, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе российской экономики.