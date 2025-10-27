Ричмонд
«Лукойл» объявил о намерении продать свои зарубежные активы из-за санкций

В связи с введением санкций в отношении нефтегазовой компании «Лукойл» и ее дочерних предприятий ее руководство объявило о намерении продать зарубежные активы. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в пресс-службе компании.

— В связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее «дочек», компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей, — передает ТАСС.

22 октября Министерство финансов США объявило, что новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». Их включили в список на основании указа 14024 в связи с тем, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе российской экономики.

23 октября СМИ сообщили, что эти санкции могут стать началом новой «жесткой стратегии» США по отношению к России, и за ними могут последовать «более жесткие» ограничения.

В тот же день президент России Владимир Путин назвал новые санкции со стороны Вашингтона попыткой оказать давление на Москву и недружественным актом, который не укрепляет отношения между странами.

