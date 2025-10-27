РФС: Заявку на Евро-2032 официально подали еще в 2022 году

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года еще в 2022 году. По информации РФС, заявка была подана еще в 2022 году.
Изначально об этом написал таблоид Daily Mail. По заявлениям журналистов, Россия подала заявку на проведение Евро-2032 на замену Италии.
— Турнир, который пройдет через семь лет, будет организован совместно Италией и Турцией, но есть опасения, что итальянские стадионы не будут готовы из-за проблем с устаревшей инфраструктурой, — говорится в материале.
Однако в РФС сообщили, что заявка была подана уже давно, и британский таблоид решил, заходя с этого, написать свой материал.
— Заявку на Евро-2032 мы подали официально еще в 2022 году. Тогда же об этом все и писали. Нового с тех пор ничего не было. Daily Mail, видимо, на основе слов Дюкова пару дней назад решили так подать свою новость, — отметили в пресс-службе РФС «Известиям».
Пока что Чемпионат Европы 2032 года планируется провести в Италии и Турции.
Несмотря на всевозможные ограничения сборная России по футболу продолжает игра товарищеские матчи с командами из разных стран. 1 октября матч-агент Международной федерации футбола Мезмуредавит Деста высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и США. По его словам, остается ожидать лишь согласие от РФС.