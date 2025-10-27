Ричмонд
Мэр Метшин раскритиковал отношение жителей Казани к канализации

Ильсур Метшин заявил, что жители Казани спускают в унитаз «что ни попадя».

Источник: Аргументы и факты

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что жители города не умеют пользоваться унитазами, из-за этого происходят засоры, пишет РИА Новости.

«В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфоном, советуются с искусственным интеллектом, а с унитазом, к сожалению, проблема», — заявил Ильсур Метшин во время совещания в мэрии.

По его словам, важно, чтобы «Водоканал» проводил разъяснительную работу о том, как правильно обращаться с сетями и заботиться об инфраструктуре города. Градоначальник указал, что она должна быть системной по аналогии с работой по защите россиян от мошенников.

Ранее сообщалось, что жительницу Великобритании оштрафовали на 150 фунтов стерлингов после того, как она вылила кофе в канализацию.