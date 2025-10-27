Бывший игрок московского «Локомотива» Крыховяк объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник московского «Локомотива», «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк в понедельник, 27 октября, в своих социальных сетях объявил о завершении карьеры.
— Пришло время новых вызовов. Футбол сформировал меня не только как игрока, но и, прежде всего, как человека. Я состоявшийся футболист, ни о чем не жалею и ничего не стал бы менять. Принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами радости и успеха, однако и с трудными моментами, которые многому меня научили. Футбол стоит того, чтобы в него играть, — написал футболист.
35-летний спортсмен выразил благодарность болельщикам, коллегам, семье и жене. Крыховяк отметил, что без них «все это бы не имело смысла».
