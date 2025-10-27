Бывший игрок московского «Локомотива» Крыховяк объявил о завершении карьеры

— Пришло время новых вызовов. Футбол сформировал меня не только как игрока, но и, прежде всего, как человека. Я состоявшийся футболист, ни о чем не жалею и ничего не стал бы менять. Принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами радости и успеха, однако и с трудными моментами, которые многому меня научили. Футбол стоит того, чтобы в него играть, — написал футболист.