В Париже умер актёр из «Утомлённых солнцем» Андре Умански

Творческое наследие артиста включает участие в более чем 80 кинокартинах и 130 различных проектах. Зрителям он запомнился по работам в таких лентах, как «Аустерлиц», «Нормандия-Неман», «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова, а также в сериалах «Комиссар Наварро» и «Горец». Параллельно с актёрской деятельностью Умански занимался режиссурой театральных постановок и работой над озвучкой.