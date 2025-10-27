Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане закрылся популярный магазин фирменной одежды. Фото

В Кургане закрылся популярный магазин фирменной одежды Oodji, который располагался в ТРЦ «Гиперсити». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили посетители торгового центра.

В Кургане закрылся популярный магазин фирменной одежды Oodji, который располагался в ТРЦ «Гиперсити». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили посетители торгового центра.

Читать далее.