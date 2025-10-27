В Кургане закрылся популярный магазин фирменной одежды. Фото

В Кургане закрылся популярный магазин фирменной одежды Oodji, который располагался в ТРЦ «Гиперсити». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили посетители торгового центра.
Читать далее.
В Кургане закрылся популярный магазин фирменной одежды Oodji, который располагался в ТРЦ «Гиперсити». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили посетители торгового центра.
В Кургане закрылся популярный магазин фирменной одежды Oodji, который располагался в ТРЦ «Гиперсити». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили посетители торгового центра.
Читать далее.